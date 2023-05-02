AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Seda Gören Bölük Bağcılarda esnaf ve vatandaşlar ile biraraya geldi

Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Seda Gören Bölük Bağcılar'da vatandaşlar ve esnaf ile buluştu.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul 1. 2. Ve 3. Bölge Milletvekili Adayları her gün vatandaşlar ve esnaf ile bir araya geliyor. Bağcılar Mahmutbey Mahallesinde esnaf ile buluşan AK Parti İstanbul 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Seda Gören Bölük, parklara da uğrayarak vatandaşla sohbet etti. Vatandaşlardan güven oyu alan Bölük, mahalledeki bütün esnafı tek tek dolaştı. Yapılan hizmetlerden dolayı vatandaşlarda memnuniyet olduğunu ifade eden bölük, herkes TCG Anadolu gemimizi, TEKNOFESTİ ziyaret etmek istediklerini söylüyor dedi.

“Hayati bir seçim olarak kabul etmiş durumdalar”

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Seda Gören Bölük, “ Gençlerimizde bu seçimi çok hayatı bir seçim olarak kabul etmiş durumda. Herkes Türkiye'nin çok ciddi bir mücadele verdiğini görüyor. Bu mücadeleyi en iyi yönetecek kişi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu şuradan daha iyi anlıyoruz. Biz bir esnafımıza ziyarete gittiğimiz zaman Cumhurbaşkanı'mızın selamını ilettiğimiz zaman yüzlerde inanılmaz bir gülümseme oluyor. TEKNOFEST 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı. Vatandaşların TEKNOFEST ile ilgili tek sıkıntısı neden daha uzun sürmedi diyorlar. TCG Anadolu'yu ziyaret etmek için çok uzun süre beklediklerini çocuklarının mutlaka gemiyi görmesini istediklerini söylüyor vatandaşlarımız. İnanılmaz bir teveccüh var, savunma sanayimizin bağımsızlığımıza sağladığı katkı noktasında vatandaşımız çok rahat. Atatürk Havalimanı bir festival yeri gibiydi muhteşem bir atmosfer vardı” dedi.