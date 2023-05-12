AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Serkan Bayram: Türkiye'ye talip olan bu zihniyet yamalı bohça gibi

Bölge Milletvekili Adayı Serkan Bayram, Sultanbeyli'de esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Bayram seçim çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada, “Türkiye'ye talip olan bu zihniyet yamalı bohça gibi. 10 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı ile yönetebileceğini düşünen bu zihniyetin nasıl başarılı olabileceğini düşünebilirsiniz” dedi.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayları seçime sayılı günler kala saha çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Bölge Milletvekili Adayı Serkan Bayram, Sultanbeyli'de bir dizi esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi. Bayram'a AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatı mensupları da eşlik etti. Bayram Bankalar Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destekleri istedi. Sonrasında Sultanbeyli'de faaliyet gösteren minibüs şoförleriyle bir araya gelen Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, Ak Parti olarak 20 yılda yapılan hizmetleri ve gelecekte yapılacak olan projeleri anlatarak destek istedi. Esnaf ve minibüs şoförleri de Bayram'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek destekleyeceklerinin sözünü verdi.

“Milletimiz bizim yanımızda olduğunu 14 Mayıs gecesi gösterecek”

Bölge Milletvekili Adayı Serkan Bayram, “Sahada çok güzel bir teveccüh var. İnsanlar Büyük İstanbul mitingimizede akın akın gelmişti. Kararsızlar da kararlı hale geldi. İnşallah milletimiz bizim yanımızda olduğunu 14 Mayıs gecesi gösterecek. Diğer taraftakilere bakıyoruz. Hep vaat hep vaat. İstanbul seçimlerinde de benzeri tabloları yaşamıştık. İstanbul'da vadettikleri 250 projenin yüzde 10'unu bile yapamadılar. Yine bakıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ortada yok. Turistik geziye çıkmış. Türkiye'ye talip olan bu zihniyet yamalı bohça gibi. 10 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı ile yönetebileceğini düşünen bu zihniyetin nasıl başarılı olabileceğini düşünebilirsiniz” dedi.