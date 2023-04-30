AK Parti İstanbul milletvekili adayları Durgut ve Aydın, Maltepe'de Cevizli İrtibat Bürosu açılışına katıldı

AK Parti İstanbul milletvekili adayları Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Zeynettin Aydın, Maltepe'de AK Parti Cevizli İrtibat Bürosu açılışına katıldı.

Seçim çalışmaları çerçevesinde bugün Maltepeliler ile buluşan AK Parti İstanbul milletvekili adayları Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Zeynettin Aydın, Maltepe'de AK Parti Cevizli İrtibat Bürosu açılışına katıldı. AK Parti Cevizli Mahalle Teşkilatı'na açılış için alana gelen milletvekili adayları Durgut ve Aydın alkışlarla karşıladı. Durgut ile Aydın ve beraberindekiler tarafından ‘hayırlı olsun' duaları eşliğinde kurdelenin kesilmesiyle büronun açılışı gerçekleştirildi.

“Türkiye yüzyılı için canla başla inşallah çalışmaya devam edeceğiz”

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut, “Adım adım İstanbul mottosuyla ilçeden ilçeye, sokak sokak İstanbul'u dolaşıyoruz. Her geçen gün halkın ilgisi, teveccühü, coşkusu artıyor. Maltepe'de Türkiye yüzyılı diyor. Bugün burada da irtibat büromuzu açtık. Türkiye yüzyılı için canla başla inşallah çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. AK Parti İstanbul milletvekili adayı Zeynettin Aydın, “Bugün yine bir irtibat büromuzu açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız gece demeden gündüz demeden millet için mücadele ediyor. Bizlerde dava ve yol arkadaşları olarak Cumhurbaşkanımızın bir miktar yükünü hafifletip, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçerek, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa etmenin mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.