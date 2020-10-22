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AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.


51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı. Erdoğan'ı kapıda Patrik Sahak Maşalyan karşıladı. Esayan'ın Türk bayrağı'na sarılı tabutu kiliseden çıkarıldı. Daha Esayan'nın cenazesi defnedilmek üzere Şişli Ermeni Mezarlığı'na götürüldü.

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