Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım taburcu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde yanında bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım trafik kazası geçirmişti. Azerbaycan'daki ilk müdahale sonrası Yıldırım ve Ayrım ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek, tedavilerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde devam edilmişti. Ayrım bugün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi.