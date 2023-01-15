AK Parti İstanbul Teşkilatı'ndan sandık seferberliği

Türkiye Yüzyılı ahdiyle temmuz ayından bu yana aralıksız olarak sahada olduklarını vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul için çalınmadık kapı, tutmadık el bırakmayan, gönülleri kazanmaya azmeden sevdamız, büyük Türkiye sevdasıdır. Bu heyecan ve azim, seçim zaferinin müjdesidir” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla duyurduğu sandık buluşmaları tüm ilçelerde eş zamanlı olarak başladı. İstanbul'da oy kullanılacak yaklaşık 32 bin sandığı kapsayan ve 180 noktada gerçekleştirilecek toplantıların ilk etabı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından yapıldı. Kabaktepe, gün boyu devam eden ziyaretlerinde Beykoz, Güngören, Beyoğlu ve Başakşehir ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Milletvekilleri, il yürütme ve yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği ilçe ziyaretlerinde ilçe ve belediye başkanları da hazır bulundu.

“2023 milat olacak”

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" kampanyası sürecinde 3 milyon 936 bin 287 seçmene ulaştığını belirten Kabaktepe, bugüne kadar seçmen hane ziyaretleri kapsamında 1 milyon 628 bin, üye hane ziyaretleri kapsamında da 631 bin 254 ziyaret yaptıklarını aktardı.

Kabaktepe, İstanbul teşkilatlarının yaptığı saha çalışmasına ilişkin, “Bir ekibin bütün gayreti; liderin ortaya koyduğu idrak ve ufuk çizgisi kadardır. Bizler bu bilinçle, liderimizden aldığımız emir doğrultusunda durmadan, yorulmadan her geçen gün daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. 2023 seçimi, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile bu büyük eserleri daha ileriye taşıyacağımız; solmuş olanları oldurup, yeni fidanları, çiçekleri ekeceğimiz bir milat olacaktır" dedi.

İl Başkanı Kabaktepe, 20 yılda Türkiye'nin asırlık kayıplarını telafi edecek kazanımlar hayata geçirildiğine değinerek AK Parti teşkilatlarının Türkiye Yüzyılı ahdiyle temmuz ayından bu yana aralıksız olarak sahada olduklarını hatırlatarak, “İstanbul için çalınmadık kapı, tutmadık el bırakmayan, gönülleri kazanmaya azmeden sevdamız, büyük Türkiye sevdasıdır. Bu heyecan ve azim, bu inanç ve kararlılık; hakikatin gür sesi, seçim zaferinin müjdesidir” diye konuştu.

“Yarınlara beraber yürüyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Gençler ülkemizin geleceğini hem inşa hem de ihya edecek” sözlerinden alıntı yapan Kabaktepe, “Gençleri kategorize etmeden, onlarla beraber yaşayıp geleceği birlikte inşa edeceğiz. Kardeşlerimizin enerjisini, heyecanını ve büyük Türkiye idealine olan inançlarını gerçekleştirmek için yarınlara beraber yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

İlçe teşkilatlarının yoğun ilgi gösterdiği Kabaktepe, toplantılar sonrası partililerden gelen fotoğraf çektirme isteklerini karşılıksız bırakmadı.