AK Parti İstanbul'dan ‘Çocuk Gözünden Ramazan' Yarışması

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 3.
Geleneksel Çocuk Gözünden Ramazan temalı resim yarışmasına başvurular başladı. Çocukların, ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini resimle anlatması için gerçekleştirilen resim yarışmasına 4-13 yaş arası tüm çocuklar başvurabilecek. Dereceye girenler büyük ödüllerin de sahibi olacak.
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ramazan aylarının bir geleneği olarak düzenlenen ‘Çocuk Gözünden Ramazan' yarışması başladı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen resim yarışmasına katılmak isteyen yarışmacılar için son başvuru tarihi 9 Mayıs olarak belirlendi.
Ramazan duygunuzu resimle anlatın
Tüm çocukları yarışmaya katılmaya davet eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Ramazan deyince benim de ilk aklıma neşe gelir. İftarın neşesi, sahurun neşesi, büyüklerle beraber olmanın neşesi hepsi birbirinden özeldir. Siz de kendi gözünüzden Ramazan'ı anlatan bir resim yapın ve bize ulaştırın” dedi. İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ise, “Ramazan deyince aklınıza gelen duygularınızı, hayallerinizi ve yaşadıklarınızı bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.
3 ayrı kategoride değerlendirilecek
“Çocuk Gözünden Ramazan” resim yarışmasıyla çocuklar, Ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini resim yaparak anlatacak. Yarışmaya İstanbul'da ikamet eden 4-13 yaş arası tüm çocuklar çizdikleri bir resim ile başvurabilecek. Anaokul, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılacak olan resimler; ressamından çocuk kitabı yazarına, aile danışmanından editörüne kadar her biri alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.
Katılım şartları
Yarışmaya gönderilen eserlerde, daha önce herhangi bir yarışmada yer almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması şartı aranacak. Çocukların evlerinde Ramazan temasıyla dilediği teknikte çizebileceği resimlerin ebatları, en az 25x35, en fazla 35x50 olacak.
Başvuru nasıl yapılır?
Ebeveynler, yarışma için gönderilecek resmin fotoğrafını çekerek #ÇocukGözündenRamazan" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Ardından "www.cocukgozunden.com" linki üzerinden kayıt işlemleri tamamlanacak. 11 Nisan'da başlayan başvuru süreci 9 Mayıs 2022'de sona erecek.
Ödüller
ANAOKUL
2 kişiye 3 bin Lira üstün başarı ödülü
4 kişiye 2 bin Lira başarı ödülü
27 kişiye 500 Lira teşvik ödülü
İLKOKUL
2 kişiye 3 bin Lira üstün başarı ödülü
4 kişiye 2 bin Lira başarı ödülü
27 kişiye 500 Lira teşvik ödülü
ORTAOKUL
2 kişiye 3 bin Lira üstün başarı ödülü
4 kişiye 2 bin Lira başarı ödülü
27 kişiye 500 Lira teşvik ödülü
Jüri Üyeleri
Cemal Toy: Ressam
Betül Bilgin: Fsm Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi
Mehmet Lütfi Şen: Küratör
İsmail Acar: Ressam
Özge Günaydın: Heykeltıraş, Ressam
Leyla Kara: Minyatür Sanatçısı
Ayşe Olgun: Kültür Sanat Yayın Editörü/Yenişafak Gazetesi
İsmail Erdoğan: Kültür Sanat Tarihçisi
Halil İbrahim İzgi: Çocuk Kitap Yazarı
Hülya Yazıcı: Ressam/Küratör
Ahmet Demir: Ressam
Selcan Kokoz: Resim Öğretmeni
Hatice Kübra Tongar: Aile Danışmanı/ Yazar
Seher Çetinkaya: Mimar/Akademisyen
Hilal Çorbacıoğlu: Aile Danışmanı ve Yazar