AK Parti İstanbul'dan, teşkilata “Türkiye Yüzyılı” eğitimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun öne çıktığı eğitim programları hakkında bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, “AKademi İstanbul eğitim programlarımız çerçevesinde Etkili İletişim'den Hizmet Bilinci'ne, Teşkilat Yönetimi'nden Sosyal Medya Kullanımı'na kadar çeşitli dersler verildi. Özellikle Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında teşkilatımız detaylı bilgilendirildi. Eğitimlerden yaklaşık 10 bin kişi istifade etti” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 2023 seçimleri öncesinde çalışmalarına hız verdi. Bir yandan saha çalışmaları aralıksız devam ederken öte yandan da teşkilata yönelik “AKademi İstanbul” eğitimleri verildi. AK Parti İstanbul AR-GE ve Eğitim Birimi'nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan koordinatörlüğünde yürütülen “AKademi İstanbul”da, uzman eğitmenler teşkilat mensuplarıyla buluştu.

“Yeni bir zafer destanı yazacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlara en iyi şekilde anlatılması için teşkilatın bilgilendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, “AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak 2023 seçimlerinde yeni bir zafer destanı yazmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan saha çalışmalarımıza devam ederken diğer yandan teşkilat mensuplarımızın eğitimine önem veriyoruz. İşte bu nedenle; teşkilatımızı daha donanımlı kılmak, güncel meselelere dair bilgilerini artırmak ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlatmak amacıyla 'AKademi İstanbul' eğitim programlarını başlattık” dedi.

“10 bin teşkilat mensubu katıldı”

Eğitimler sayesinde teşkilat mensuplarının da eksiklerini görüp giderme imkanı bulduklarını belirten Kaan, “AKademi İstanbul, 14 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Her biri alanında uzman iletişimciler, sosyal bilimciler, akademisyenler ve tecrübeli siyasetçilerimiz teşkilatımızla buluştu. Etkili İletişim'den Hizmet Bilinci'ne, Teşkilat Yönetimi'nden Sosyal Medya Kullanımı'na kadar çeşitli dersler verildi. Eğitimlerimiz ilçeler bazında 4 ay sürdü. Kasım ayı itibariyle tamamlandı. Yaklaşık 10 bin teşkilat mensubu kardeşimiz istifade etti. Bu eğitimlerimizin olumlu neticelerini de gördük. Açıkçası bu durum bizi fazlasıyla memnun etti. Örneğin; sosyal medya hesabı olmayanların hesap açtığını, pasif kullanıcıların ise daha aktif kullanmaya başladıklarını gördük. Güncel meseleler hakkında daha fazla bilgilendiklerini, kafa karışıklıklarının giderildiğini tespit ettik. Her şeyden önemlisi inanç ve motivasyonlarının daha da arttığını gözlemledik. İşte bu durum da; aslolan amaca ulaştığımızı göstermesi bakımından bizleri fevkalade mutlu etti” diye konuştu.

“AK Parti'de hizmet de bitmez eğitimler de”

Çeşitli zaman aralıklarında eğitim programlarının devam edeceğini vurgulayan Kaan, “Üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük partisi olan AK Partimiz; bilgili, tecrübeli, operasyonel saha kabiliyeti bakımından da en nitelikli teşkilata sahiptir. Bu özelliğin muhafazası için üstün gayret gösteren teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyor, ‘AK Parti'de hizmet bitmeyeceği gibi eğitimler de bitmez' diyorum” ifadelerini kullandı.