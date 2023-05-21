AK Parti İstanbul'dan vatandaşlara sandıklarda "gönüllü görev" daveti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Büyük Türkiye zaferi için büyük Türkiye sevdalıları görev başına' sloganıyla vatandaşlara sandıklarda gönüllü olma davetinde bulunuyor. Gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşlar, buyukturkiyezaferi.com adresinden başvuru yapabiliyor.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı çalışmalarına hız verdi. Sandık güvenliğine özen gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, seçim günü sandıklarda görev almak isteyen vatandaşlar için gönüllü başvuru sistemi geliştirdi. 'Büyük Türkiye zaferi için büyük Türkiye sevdalıları görev başına' sloganıyla yapılan davette şu ifadelere yer verildi:

"Değerli kardeşim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta en güçlü şekilde tekrar seçmek için sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa diyerek oyumuzu kullanacağız ve sandıklarımıza sahip çıkacağız. Unutma, seçim sandıkta kazanılır. Görev almak, gönüllü olmak için aşağıda linke tıklayabilirsin. buyukturkiyezaferi.com"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırladığı buyukturkiyezaferi.com web sitesi aracılığı ile gönüllü sandık görevlisi olmak isteyenler kolayca kayıt yaptırabiliyor. Web sitesi adresine giren vatandaşlar, isim soyisim, kimlik ve iletişim numaraları ile görevlendirilmek istediği sandığı yazıp kayıt oluşturuyor. Ayrıca gönüllüler ihtiyaca göre farklı ilçelerde de görev alabiliyor. Web sitesi içerisinde ayrıca gönüllüler için bilgilendirme kılavuzu bulunuyor. Seçim günü yapılacaklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar bu kılavuzda belirtiliyor.