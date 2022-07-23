AK Parti İstanbul'un “Yüz Yüze 100 Gün Projesi” başladı

Bahçelievler, Sultanbeyli ve Güngören ilçelerinde başlayan projeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de katılım sağlayarak vatandaşların dertlerini dinledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Yüz Yüze 100 Gün Projesi” Bahçelievler, Sultanbeyli ve Güngören ilçelerinde başladı. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in ilk durağı Güngören oldu. Başkan Şen, burada 27 Temmuz 2008 Güngören Patlamasında Şehit olanların aileleriyle bir araya geldi. Ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Bir araya geldiği vatandaşların dertlerini dinleyerek sohbet eden Şen, İstanbul'da başlatılan projenin 2023 yılının Haziran ayına kadar devam edileceğini söyledi.

"Bu çalışmayı İstanbul'da başlatarak 2023 Haziran'ına kadar devam ettireceğiz"

Bu çalışmaları İstanbul'da başlatarak 2023 yılının Haziran ayına kadar devam edeceğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "3 ayı aşkın bir süre İstanbul'u sokak sokak mahalle mahalle gezeceğiz. Bütün Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız burada olacağız. İstanbul'da devam ederken bütün Türkiye'de bunu yapacağız. Başka illerimizde de devam edecek. Yüz yüze insanlarla birlikte vatandaşlarımız, halkımızla birlikte bütün talepleri şikayetleri ne söyleyecekseler. Bazıları kızacaktır, bazıları güzel sözler söyleyecektir ama halk ne söylerse haklıdır. Bunda hiçbir sorun yok. Bu çalışmayı İstanbul'da başlatarak 2023 Haziran'ına kadar devam ettireceğiz. Umudumuz beklentimiz çalışmalarımızın neticesinde halkımızın yeniden bizi tercih edeceği yönünde. 2023 seçimlerinde AK Parti ve MHP olarak belki zamanla katılmak isteyen başka partili arkadaşlar da olabilir. Bizim kapımız bütün vatanseverlere açıktır. Türkiye'nin menfaatlerine evet diyenlere Türkiye'nin büyük projelerine evet diyenlere Türkiye'yi yurtiçi ve yurtdışında bir yerlere şikayet etmeyenlere açıktır. Bu şekilde inşallah bütün Türkiye olarak 2023 vizyonumuzu ortaya koyduk. Yavaş yavaş seçimlere yaklaşıyoruz. Büyük bir başarıyla da seçimden çıkacağımızı umut ediyoruz" diye konuştu.