AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan deprem bölgelerine 2 tırlık insani yardım

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan ve 70 il teşkilatının da destek verdiği “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti” kampanyası kapsamında "Elimin Emeği Gözümün Nuru” setlerinin de yer aldığı 2 tır, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yardımların bölgeye gönderilmesine devam ediliyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan ve 70 il teşkilatının da destek verdiği “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti” kampanyası kapsamında 2 tır deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan “Elimin Emeği Gözümün Nuru” setlerinde kadınların kişisel ihtiyaçları olan malzemelerin de yer aldığı yardım tırları AK Parti İl Başkanlığı binası önünden uğurlandı. Kampanya kapsamında, 7 bin Sıcak Sofralar ve Elimin Emeği Gözümün Nuru kolileriyle 75 koli oyuncak deprem bölgesine gönderildi.

Konuya ilişkin konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, “Kahramanmaraş merkezli olarak 11 ilimizde bir deprem afeti yaşadık. Bu deprem afetiyle birlikte büyük acılara hep birlikte şahitlik etmiş olduk. Ama millet olarak, hep birlikte yaraları sarmak için elimizden gelen gayretlerimizi hep birlikte gösteriyoruz. Depremin olduğu ilk günden bu yana AK Parti teşkilatları olarak genel merkezimiz de İstanbul il başkanlığımızla birlikte elimizden ne gelirse yapmak için gayret içinde olduk. Kadın kolları teşkilatlarımız öncelikle kadınlar olarak kadınların ve çocukların yaralarını sarmak için hem maddi hem manevi ihtiyaçları belirleyerek bunlarla ilgili seferberlik başlattık. Genel merkezi kadın kolları başkanlığımızın koordinasyonunda şu anda 81 ilde başlatılmış olan 'Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun' kampanyasına biz de İstanbul olarak destek vermek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

"İstanbul'dan 7 bin mutfak kolisiyle birlikte kampanyamıza destek vermiş olacağız"

İstanbul'dan 7 bin mutfak kolisiyle birlikte kampanyaya destek verdiklerini söyleyen İlhan, "Çadır kentlerde ve konteynerlerde bulunan vatandaşlarımızın ziyaret edeceğiz. Bu minvalde en az 7 bin kadına temas etmeyi planlıyoruz. Tabii bunlar yaraları sarmak için yeterli mi, tabii ki değil. Ancak biz elimizden ölçüde kalıcı konutlar yapılana kadar hem çadır kentlerde hem konteynerlerde bir nebze de olsun vatandaşlarımızın yaşantılarını rahatlatabilecek çalışmalar yapabilirsek elimizden gelen gayreti gösterebilirsek bu yaraları daha hızlı sarabileceğimize inanıyorum. O İstanbul'da 39 ilçede AK Parti İlçe Kadın Kolları Teşkilatlarımız bölgeye 'Sıcak Sofralar Kurulsun' kampanyası sebebiyle intikal etmeye başladılar. O zamana kadar Beykoz Kadın Kolları İlçe Başkanlığımız Hatay'a Esenler Kadın Kolları İlçe Başkanlığımız Adıyaman'a bununla birlikte Güngören Kadın Kolları Başkanlığımız Maraş'a intikal edecek. İnşallah biz de il yönetimi olarak bugün tırlarımızı İstanbul'dan uğurlayacağız. Daha sonra da yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bunların dağıtımını gerçekleştirmek üzere Adıyaman'a geçmiş olacağız. Bununla beraber hem Malatya hem Antep Osmaniye ve İskenderun'a gidecek ekiplerimiz de sırasıyla bu çalışmamızı devam ettirecekler. Ancak biz İstanbul olarak sıcak sofralar kuruluşunun yanında 'Elimin emeği, gözümün nuru' isimli bir kampanya daha başlattık. Bununla birlikte de kadınlarımızın en kıymetli varlığı olan sandık çeyizlerinden en azından gönlünden kopan hediyelerini hanımlara ulaştırmak için de büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda da elimin emeği, gözümün nuruna derken deprem ve kardeşlerimizden bu anlamda bu acıyı yaşayan kadınlarımıza gönlümüzden bir hediye sunmak istedik. Bu hediyelerimizden ilkini de Sayın Cumhurbaşkanımız Beykoz'da bir çadır kentte teslim etmiş oldu. Bu da bizim için büyük bir onur oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu minvalde bize vermiş olduğu destekten dolayı kadınların vermiş olduğu destekten dolayı her daim şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.