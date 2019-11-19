AK Parti Kurucu üyesi, İstanbul eski milletvekili Kuzu'ya, 'yılın en iyi siyasetçisi' ödülü

BHS Group ve İstanbul Azerbaycan Dostluk Derneği'nin organize ettiği 3. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri sahiplerini buldu. "İki devlet tek millet" şuuru ile 3. kez düzenlenen geceye, iki ülkenin sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Gecenin organizatörü Atakan Taşur ve Hülya Ağaoy, "Amacımız kardeş iki ülkenin en iyilerini bir arada tutarak bölünmez bütünlüğümüzü ve birlikteliğimizi tüm dünyaya yaymaktır" dedi.

Gecede, 'yılın en iyi siyasetçisi' ödülüne Prof. Dr. Burhan Kuzu layık görüldü.

Yılın Azerbaycanlı işadamı Daşkın İsmailov olurken, yılın en iyi pop sanatçısı Gökhan Türkmen, yılın en iyi kadın pop sanatçısı Gülden, Azerbaycan'ın en iyi genç erkek sanatçısı Emin Eminzada, yılın en iyi romantik komedi oyuncu Furkan Palalı, yılın en iyi kadın dizi oyuncusu Perihan Savaş, yılın en iyi erkek oyuncusu Tolgahan Sayışman, yılın en iyi yabancı kadın sinema oyuncusu Wilma Elles, yılın en iyi arabesk kadın sanatçısı Zenfira İbrahimova, yılın en iyi kadın tiyatro oyuncusu Melahat Abbasova ödül alan isimler oldu. Yaşam boyu onur ödülüne ise Prof. Dr. Ramiz Melikaslanova, Ruhi Aliyeva, Sakit Mammadov layık görüldü.