AK Parti Meclis Üyesi Hasanoğlu: "Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısının ilk oturumunda konuşan AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, "1994'te adeta bir lağım çukurunu andıran Haliç yeniden kararmaya ve yer yer kokmaya başladı. Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısının ilk oturumu Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında İBB Saraçhane Başkanlık Binası'nda gerçekleştirildi. AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, yaptığı kürsü konuşmasında Haliç sahilinin kötü kokusu ve kirli görüntüsünü gündeme getirdi. Haliç sahilinin 1994'te adeta bir lağım çukurunu andırdığını söyleyen Hasanoğlu, yeniden kararmaya ve yer yer kokmaya başladığını anlattı. Haliç'te patlayan algler değil diyerek konuşmasını sürdüren Hasanoğlu, Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi olduğunu ve Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi olduğunu söyledi.

"Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu "

Haliç'in 1994'te lağım çukurunu andırdığını yeniden kararmaya ve yer yer kokmaya başladığını söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, “Haliç'in durumunu görüyorsunuz değil mi? Bugünkü yönetim göreve gelir gelmez, ne yaptılarsa Haliç simsiyah oldu. Alg patlaması var dediler. Defalarca Haliç'in maviliği yerine siyah su görüntüleri medyada yer aldı. Haliç'e çöp suyu döküldüğünü tespit ettik. İnsan sıkılır biraz ya. Silivri Seymen'de var olan çöp depolama sahasının içerisinde bir çöp suyu artıma tesisi var. AK Parti döneminde başladı. Bitmesi gereken tarih iki yıl geçti yerinde sayıyor. Seymen'den 75-80 kilometre günde 3 bin ton atık suyu alıyorlar getiriyorlar Kemerburgaz'a. Orada da eskiden kalma bir arıtma tesisi var. Onu da çalıştırmadan İSKİ'ye veriyorlar. İSKİ'den Haliç'e geliyor. 1994'te adeta bir lağım çukurunu andıran Haliç yeniden kararmaya ve yer yer kokmaya başladı. Çünkü el aynı el de ondan. Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün. Milletin imkanları ehil ellerde olduğu zamanda nasıl hizmetle geri döndüğünü, ehil olmayan ellerde İstanbul'un nasıl hizmetsiz kaldığını görün” ifadelerini kullandı.