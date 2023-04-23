AK Parti Milletvekili Adayı Eminoğlu, 23 Nisan'ı çocuklarla buluştu

Bölge Milletvekili Adayı Enes Eminoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Esenler'de bulunan Millet Bahçesinde çocuklarla bir araya gelerek top oynadı.

Bölge Milletvekili Adayı Enes Eminoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla bir araya geldi. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde çocuklarla buluşan Eminoğlu, çocukların bayramını kutladı. Çocuklarla bir süre sohbet eden Eminoğlu, daha sonra onlarla top oynadı. Kaybedenin olmadığı oyunun ardından milletvekili adayı çocuklar ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Oyundan sonra çocuklara top hediye eden Eminoğlu, millet bahçesinde piknik yapan vatandaşları da ziyaret edip destek istedi.

“Onlar için canla başla çalışmaya devam edeceğiz”

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Enes Eminoğlu, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu dile getirerek “Çok mutluyuz. Hava çok güzel, Esenler çok güzel. Şu anda 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeyiz. Burası şu anda gerçekten cıvıl cıvıl. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bizde bugün ziyaretlerimize bir taraftan devam ederken, diğer taraftan da çocuklarımızla birlikte zaman geçirdik. Onlarla top oynadık, top dağıttık. Biz her zaman çocuklarımızla ve gençlerimizle bir aradayız. Çocuklarımız heyecanlı. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımıza çok ciddi bir teveccüh var”

Saha çalışmalarında gitmiş oldukları yerlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir teveccüh olduğunu dile getiren Eminoğlu, "Önümüzde 3 haftalık bir zaman dilimi kaldı. Seçimler için her gün cadde cadde, sokak sokak, vatandaşlarımızla, esnaflarımızla ve hane ziyaretlerimizle buluşuyoruz. Çok güzel ve olumlu bir hava var. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok ciddi bir teveccüh var. Vatandaşlarımız ferasetli, yaşanılanları görüyorlar. Kimin kiminle olduğunu da görüyorlar. Niçin bir arada olduklarını ve hangi terör örgütleri ile işbirliği yaptıklarını çok iyi biliyorlar. O yüzden güçlüyüz, eminiz, kararlıyız. 14 Mayıs'ta büyük zafere emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Havanın güzel olmasını fırsat bilip ailesi ile birlikte Millet Bahçesi'ne gelen Ersin Kaplan, "Biz her zaman Cumhurbaşkanımızın peşindeyiz. Allah onun ömrünü uzun etsin. Allah ondan razı olsun. Milletvekilini de iyi gördüm çok şükür. Herkesle ilgileniyor. Allah razı olsun hepsinden” dedi.

Havanın güzel olmasıyla birlikte çocuklarını eğlendirmek için parka gelen İrfan Karaman ise seçimin çekişmeli geçse de bir AK Parti'li olarak kazanacaklarından emin olduğunu dile getirdi. Karaman, “Çocuklar için güzel etkinlikler yapıyorlar. Millet Bahçesi de bir örnek buna. Biz 20 yıldır yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.