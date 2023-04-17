AK Parti Milletvekili adayı Hasan Turan Pendik'te vatandaşlarla bir araya geldi

Bölge Milletvekili adayı Hasan Turan, AK Parti Pendik İlçe Teşkilatı mensubu bir vatandaşın eşinin cenazesine katıldı. Cenazenin ardından cemaat ve çevre esnafı ile sohbet eden Turan'a bir esnaf, “Kimse kapımızı çalmıyor AK Parti'den başka” dedi.

Bölge Milletvekili adayı Hasan Turan, AK Parti İlçe Teşkilatı mensubu Süleyman Şen'in kalp krizi nedeniyle vefat eden eşi Melek Şen'in cenazesine katıldı. Yunus Emre Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenazede Şen'in yakınları ve ailesine baş sağlığı dileyen Turan, daha sonra cami cemaati ile sohbet etti. Cenazenin ardından Kurtköy'de bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle toplantı düzenleyen Turan, toplantının ardından çevre esnafını ziyarette bulunarak sohbet etti, dilek ve taleplerini dinledi.

“Kimse kapımızı çalmıyor AK Parti'den başka”

Bir esnaf, dükkanına ziyarete gelen Hasan Turan'a “En azından bir ziyaretçimiz olur. Kimse kapımızı çalmıyor AK Parti'den başka” diyerek hoş geldin dileklerinde bulundu.

“Siyaseti insan için yapıyoruz”

Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir konuşan Bölge Milletvekili adayı Hasan Turan, “Bizim davamızın emektarları emekçileri teşkilatımız. Bu her zaman söylenir. Neye kıymet verirseniz ne için çabalarsanız, onun öncüsü sizsiniz. Dolayısıyla vatandaşlarımız tabii sayın Cumhurbaşkanımıza, onun kadrolarına destek veriyorlar, dua ediyorlar. Hepsi çok kıymetli. Ama teşkilatta çalışan, mesai harcayan, gece gündüz emek sarf eden insanların ayrıca bir kıymeti değeri vardır ve her zaman başımızın tacıdır. Büyük bir mücadele veriyoruz. Siyaseti insan için yapıyoruz, muhatabımız insan. Eskilerimiz derler ya ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın', insanı yaşatmak için uğraşıyoruz” dedi.