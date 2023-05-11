AK Parti milletvekili adayı Mehmet Sarı: “'Selo'yu bırakacağız, Demirtaş'ı bırakacağız' açıklamaları milletin tepkisine neden oldu”

Dönem 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Sarı, “Bu 10'lu koalisyon içerisinde 'Selo'yu bırakacağız, Demirtaş'ı bırakacağız' bu tür açıklamalar, milletin tepkisine neden oldu. Bu anlamda vatandaşlımız Atatürk Millet Bahçesi'nde net mesajını verdi” dedi.

14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala Adalet ve Kalkınma Partisi 28. Dönem İstanbul Milletvekili adayları vatandaşlarla buluşmaya gece gündüz demeden devam ediyor. AK Parti 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Sarı Bahçelievler'de esnaf ile bir araya geldi. İlk önce Bahçelievler Kocasinan Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret edip ardından Çavuşpaşa Pazar yerinde vatandaşlar ve Pazar esnafı ile görüştü.

“Milletin tepkisine neden oldu”

İstanbul'un birçok bölgesine giderek vatandaşlarla buluşmaya devam etiğini ifade eden Mehmet Sarı, “İstanbul'un 3. Bölgesinde bulunan 5 milyon seçmenimizin tamamına ulaşmak için sürekli esnaflarımıza, sokaklarımıza her yerde vatandaşlarımızla buluşmaya çalışıyoruz. Pazar günü düzenlenen büyük İstanbul mitinginde milletimiz açık bir şekilde mesajını verdi. Cumhur İttifakı'na Sayın Cumhurbaşkanımızla yola devam, dedi. Muhalefet cephesinden sosyal medya üzerinden yapılan sansasyonların açık bir şekilde karşılığı olmadığı ortaya çıktı. Bu 10'lu koalisyon içerisinde 'Selo'yu bırakacağız, Demirtaş'ı bırakacağız' bu tür açıklamalar, milletin tepkisine neden oldu. Bu anlamda vatandaşlımız Atatürk Millet Bahçesi'nde net mesajını verdi. Ortak sayısının kaça çıktığını artık bilemediğimiz bir koalisyon ile karşı karşıyayız” diye konuştu.