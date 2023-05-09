AK Parti Milletvekili Adayı Orhan Narin: "Biz gerçekleri anlatıyoruz, algı yapmıyoruz”

Bölge Milletvekili Adayı Orhan Narin, Sarıyer'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Narin, "Hem Merkez Mahallemizde hem de Poligon Mahallemizde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. Gittiğimiz yerlerde aykırı tepkilerle karşılaşmıyoruz. Biz gerçekleri anlatıyoruz. Algı yapmıyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları, seçim çalışmalarına üç bölgede devam ediyor. Saha çalışmalarına Sarıyer'de devam eden AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Orhan Narin, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Narin'e Sarıyer İlçe Teşkilatı da eşlik etti. Vatandaşlardan 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek isteyen Narin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“İnsanlar geliyor dertlerine derman arıyorlar”

Narin, yaptığı açıklamada, “Bugün Sarıyer'deyiz. Hem Merkez Mahallemizde hem de Poligon Mahallemizde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. Gittiğimiz yerlerde aykırı tepkilerle karşılaşmıyoruz. Biz gerçekleri anlatıyoruz. Algı yapmıyoruz. Yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bugün Merkez Mahallemizdeki AK noktamıza da uğradık. Orada diğer partilerin de noktaları, çadırları vardı. Burada da gördüğüm bunu tarafsız olarak da görecektir. AK Parti'ye karşı bir ilgi, alaka var, insanlar geliyor dertlerine derman arıyorlar. Diğerlerine baktığınızda öyle bir iltifat göremiyorum. Gittim onların her birini ziyaret ettim. Biz nezaketen selam verdik. Gördüğümüz şu, burada Sarıyer'de de yerelden çok şikayet alıyoruz. Biz burada da AK Parti belediyeciliği yaptık zamanında. Şimdi tercihlerini değiştirmişler ama bu değişiklikten pişman olduklarını duyuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burada hizmeti var mı diye sordum. Burada da göremedim. 2019'daki aynı kişiler şu an da merkezi hükümete aday olduklarını ifade ediyorlar. Ne yaptınız 2019'dan beri sorduğumda. Birçok yerde ses çıkmadı. Elle tutulur gözle görülür bir şey yapın. Bunu Sarıyer'de de sorduğumda burada da hizmet yok diyorlar” şeklinde konuştu.

“Allah'ın izniyle seçimi ‘Reis' kazanacak”

Poligon Mahallesi esnafı Mucip Yılmaztürk ise, "vekillerimiz inşallah bundan sonra da vatandaşla iç içe olur" diyerek, “Biz de milletvekili adayımızı destekleyeceğiz inşallah. Çalışmalarını sahada görüyoruz. İnşallah onlar için iyi olur, bizim için ve ülkemiz için iyi olur. Allah'ın izniyle seçimi ‘Reis' kazanacak” ifadelerini kullandı.