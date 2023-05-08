AK Parti Milletvekili adayı Öztürk: "Bu seçim siyahla beyazın ayrıldığı bir seçim”

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Ümmü Gülşen Öztürk, Çekmeköy'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Gençlere sahip çıkma vurgusu yapan Öztürk, "Bu seçim siyahla beyazın o kadar aleni ayrıldığı bir seçim. Artık parti meselesi değil, vatan meselesi” dedi.

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Ümmü Gülşen Öztürk, seçim çalışmaları için Çekmeköy'de esnafı ve dükkanlarda vatandaşları ziyaret ederek kendileriyle sohbet etti. Çekmeköylü vatandaşlara çiçek ve broşür veren Öztürk, vatandaşlara gençlere sahip çıkma mesajı da verdi. Öztürk, "Bu seçim siyahla beyazın o kadar aleni ayrıldığı bir seçim. Artık parti meselesi değil, vatan meselesi. Tüm vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin bunu değerlendirerek sandık başına gitmesini istiyoruz. Allah'ın izniyle de sahadan çok güzel sonuçlar ve dönüşler alıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirmek üzere kazanacağız. AK Parti 22 yıllık bir parti. Gençlerimiz doğduğunda daha parti yoktu. Bizim yaşadığımız, CHP'nin iktidar olduğu dönemdeki İstanbul'u bilmiyorlar. Onun için onlara geçmişi anlatırken masal gibi geliyor. Allah'a şükür AK Parti'de bunların hiçbirini yaşamadılar. Önümüzdeki süreç gerçekten çok önemli, vatan meselesi. Gençleri özellikle anne babalara emanet ediyorum. Lütfen AK Parti'nin yaptıklarını, geldiğimiz süreci anlatın diye vatandaşlarımızdan bu şekilde destek istiyoruz” dedi.