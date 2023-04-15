AK Parti Milletvekili Adayı Veli Arslan, Tuzla'da cemevine ziyarette bulundu

Bölge Milletvekili Adayı Veli Arslan, Tuzla Konaşlı Cemevi'ne ziyarette bulundu. Arslan, kendisinin de bir Alevi olduğunu belirterek, AK Parti'nin her kademesinde Alevi vatandaşların görev aldığını ifade etti.

İstanbul'da seçim çalışmalarına başlayan Bölge Milletvekili Adayı Veli Arslan, Tuzla'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Arslan'ın ilk durağı Konaşlı Cemevi oldu. Veli Arslan'ı Dede Düzgün Erenler ve Hz. İmam Ali Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Vakfı üyeleri karşıladı. Cemevi içerisinde gezerek bilgiler alan Arslan'a Düzgün Erenler eşlik etti. Erenler, Tuzla genelinde cemevlerine verilen desteği belirtirken, Bölge Milletvekili Adayı Veli Arslan ise her türlü ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde yerine getirmenin gayretiyle çalıştıklarını söyledi. Arslan, Erenler'in taleplerini dinledi. İkili uzun süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi. Milletvekili Adayı Arslan, cemevi ziyareti sonrası esnaf ziyaretlerinde bulundu.