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AK Parti Milletvekili Adayı Yahya Çelik: "14 Mayıs'ta milletimiz gereken cevabı verecektir"

AK Parti İstanbul 1.

Bölge Milletvekili Adayı Yahya Çelik, Sultanbeyli'de iş yerlerine ziyarette bulundu. Çalışanlarla sohbet eden Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Çelik, “İnşallah 14 Mayıs akşamı milletimiz gereken cevabı verecektir” dedi.



Seçim çalışmalarına Sultanbeyli'de devam eden Bölge Milletvekili Adayı Yahya Çelik, Tekstil fabrikalarını ziyarette bulundu. Çalışanlarla tek tek selamlaşan Çelik, işçilerin taleplerini dinleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Seçim sürecinde destekçileri olacaklarını belirten tekstil personeli, vekil adayı ile hatıra fotoğrafı çekildi.



“14 Mayıs'ta milletimiz gereken cevabı verecektir”


Bölge Milletvekili Adayı Yahya Çelik, “ 7 Mayıs'ta Türkiye tarihinin en büyük mitingini gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın en yüksek oy aldığı yerlerin başında gelen Sultanbeyli'deyiz. İnşallah bu dönemde Sultanbeyli halkımızın vereceği destekle hem İstanbul'da hem de Türkiye'de en büyük destek veren ilçe olmak istiyoruz. İnşallah 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilçemizde misafir ederek, Ankara'ya balkon konuşmasını yapmak üzere yolcu etmek istiyoruz. Bugün de Sultanbeyli'de tekstil fabrikasını ziyaret ederek işçi kardeşlerimizle bir araya geldik. İnşallah 14 Mayıs akşamı milletimiz gereken cevabı verecektir” diye konuştu.

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