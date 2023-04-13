AK Parti milletvekili adayına Bostancı'da yoğun ilgi

bölge milletvekili adayı ve AK Parti MKYK üyesi Av. Behiye Eker, seçim bölgesi Kadıköy'ü ziyaret etti. Behiye Eker'in ilk durağı Bostancı Halk Eğitim Merkezi oldu. Eker ardından çevre esnafını da ziyaret ederek sohbet etti.

Bölge milletvekili adayı ve AK Parti MKYK üyesi Av. Behiye Eker, 14 Mayıs seçimi çalışmaları çerçevesinde Kadıköy Bostancı Halk Eğitimi Merkezini ziyarette bulundu. Bostancı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihan Bingöl ile görüşme gerçekleştiren Eker, Bostancı halkının eğitimine nasıl katkı sunabilecekleri konusunda fikir alışverişi yaptı. Çevre esnafını da ziyaret eden Eker, “Gençler sesinizin ulaştığı noktalarda AK Parti'nin adını zikredin lütfen. Konu vatan ve millet. Bu da sözle olmuyor, icraat noktasında bunu yapabilecek tek parti de AK Parti. Bu bilincin biraz daha yayılımı bizler için çok kıymetli” dedi.

Bostancı esnafı, kendilerini ziyaret eden Eker'e desteklerini iletti.