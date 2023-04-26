AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak: “Gençler terör destekçilerine değil, AK Parti'ye oy vereceğim diyor”

Dönem Milletvekili Adayı Rümeysa Kadak, bu seçimlerde gençlerden çok fazla oy beklediklerini belirterek “Gençler terör destekçilerine değil, AK Parti'ye oy vereceğim diyor” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları 14 Mayıs seçimleri için programlarına hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Milletvekili ve 28 Dönem Milletvekili Adayı Rümeysa Kadak, bu kapsamda Başakşehir'de gençler ile bir araya geldi. İlk kez oy verecek gençler ile buluşan Kadak, onlarla sohbet ederek zaman geçirdi.

“AK Parti'li değilim ama ona oy vereceğim, diyen çok fazla genç oldu”

Gençler ile yapılan programlara katılmak için yoğun çaba sarf etiklerini dile getiren Kadak, “Seçim sürecinde biz gençlere anlatmaya başlamadan onlar bize anlatıyor. Gençler 'Terör örgütü lideri Öcalan'ın tecridi kalkacak, Demirtaş boynunda şeref madalyası ile dolaşacak' diyenlere oy vermek istemiyor. Bu seçimde 'Ben AK Parti'li değilim ama ona oy vereceğim' diyen çok fazla genç oldu. Bu seçimde ilk kez AK Parti'ye oy verecek rekor düzeyde genç oy olacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın samimiyetini gençler görüyor. TCG Anadolu gemimizi ziyaret için ne kadar fazla kuyruk olduğunu gördünüz. Gençler çünkü Mavi Vatan'ı savunuyor. Gençler çünkü Kızılelma'yı duyduklarında alkışları salonları titretiyor. CHP sıralarında bölücü terör örgütü PKK'ya söz edemediklerini gördüklerinde, bölücü terör örgütü PKK cenazesine giden milletvekillerini gördüklerinde, DHKPC'li teröristin cenazesine gittiğinde Selvi Kılıçdaroğlu, gençler ciddi anlamda tepki gösteriyor” diye konuştu.