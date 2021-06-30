AK Parti sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma ve otopark uygulamasının uzatılmasını teklif edecek

İBB'nin sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz otopark ve toplu taşıma hizmetini 1 Temmuz'da sonlandıracaklarını açıklaması üzerine İBB Meclisi AK Parti Grubu harekete geçti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin talimatıyla; salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın, 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmasını kapsayan komisyon teklifi meclis gündemine alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla otopark ve toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanma hakkı tanınmıştı. CHP'li İBB Başkanı'nın söz konusu hakkı, 1 Temmuz itibariyle sonlandıracaklarını açıklaması üzerine İBB Meclisi AK Parti Grubu harekete geçti.

31 Aralık'a kadar uzatılması teklif edilecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin talimatıyla, sağlık çalışanlarının İSPARK'a bağlı otoparklardan ve toplu taşıma araçlarından ücretsiz istifade etme hakkının devam etmesi için çalışma başlatıldı. Kovid-19 salgının tamamen bitmemesi, aşılama faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle söz konusu hakkın uzatılmasını kapsayan müşterek komisyon raporu, Temmuz ayı İBB Meclisi gündemine alınacak. Uygulamanın 31 Aralık 2021 tarihine kadar sürmesi teklif edilecek.

Söz konusu haktan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek. CHP ve İYİ Parti Grubu ret oyu verse dahi AK Parti ve MHP Grubu'nun oy çokluğuyla kabul edilmesi bekleniyor.