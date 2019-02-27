AK Parti Sancaktepe Adayı Döğücü: “Sandıklara sahip çıkmak, ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır”

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, seçim çalışmaları kapsamında katıldığı ‘Sandık Başkanları Eğitim Semineri'nde yerel seçimler öncesi sandıkları korumanın önemine dikkat çekti.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Avukat Şeyma Döğücü, seçim çalışmaları kapsamında programında yer alan ‘Sandık Başkanları Eğitim Semineri'ne katıldı. Seminerde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Sancaktepe'de görev yapacak sandık başkanlarına, seçime kadar ve seçim günü neler yapmaları gerektikleri anlatıldı.

Seminerde ayrıca sandık başkanlarının görev tanımlarının anlatıldığı bir sunum da katılımcılara izletildi. Samandıra Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda söz alan Döğücü, AK Parti hükümeti döneminde herkesin seçim sandıklarına huzur ve barış içinde gittiğini söyledi. Döğücü, sandıklara sahip çıktıkları takdirde seçimlerde bir rakiplerinin olmadığını ifade etti.

“Her seçimde mazlum coğrafyalarda bulunan gözü yaşlı annelerin gözyaşlarını siliyoruz”

Sandıkları korumanın sadece oyları korumaktan ibaret olmadığını dile getiren Şeyma Döğücü, sandıkları koruyarak Sancaktepe'nin geleceğini koruduklarını, Türkiye'nin umudunu yeşerttiklerini ve mazlum coğrafyalara güç verdiklerini söyledi. Döğücü sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kadro kuvvetli. Bu kadro tecrübeli. Seçim üstüne seçim atlattık. Biz sandıklarımıza sahip çıktığımız, oylarımıza sahip çıktığımız takdirde bizim rakibimiz yok. 31 Mart'ta da inşallah bu kadroyla hep beraber okul okul hepimiz sandıkların başında olacağız. Biz o sandıkları korurken sadece kendi oylarımızı korumuyoruz; Sancaktepe'nin geleceğini koruyoruz, Türkiye'nin umudunu yeşertiyoruz ve mazlum coğrafyalara da güç veriyoruz. Suriye'deki, Yemen'deki ve tüm mazlum coğrafyaların gözü yaşlı annelerinin gözyaşlarını siliyoruz. Her seçim demokrasinin eşiğidir. Türkiye'de seçimlerin sağlıklı ve güvenli yapılması da bizim hükümetimiz döneminde tamamen oturmuştur. Herkes barış ve huzur için seçim sandıklarına gitmeye devam ediyor.“