AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun oldu

Olağan Kongresi'nde AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı olarak Halil İbrahim Kurşun seçildi.

Sarıyer Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Olağan Kongresinde Halil İbrahim Kurşun, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı olarak seçildi. Kongreye, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler, Serap Yaşar, Şirin Ünal, Ahmet Hamdi Çamlı, Nevzat Şatıroğlu, Hasan Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve delegeler katıldı.

Kongrenin ardından kısa bir açıklamada bulunan Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "Devlet yatırımlarımızdan, AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza; Sarıyer Belediye Başkanlığı yaptığımız günlerden, bugün de ilçe başkanlığı olarak ara vermeden devam ettiğimiz Sarıyer'imize hizmet yarışımızın; adını bildiğimiz kadar bilmediğimiz pek çok mimarı var. Huzurunuzda bugüne dek bu davaya hizmet etmiş, emek vermiş, İlçe başkanlarımızdan, yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımıza, mahalle teşkilatlarımızdan, gençlik kolları ve kadın kollarındaki arkadaşlarımıza kadar tüm dava arkadaşlarıma, bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

“Böyle hizmet geçmişi olan bir teşkilatla çalışacağım için onurluyum”

Kurşun açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Bugüne dek olduğu gibi; bugün de çıkarların değil, ortak hedef ve hayallerin peşinden giden dava arkadaşlarımızla birlikte, uzun soluklu bir yola çıkıyoruz. Sarıyer mozaiğine, kültürüne, kalitesine yakışan; kendi alanlarında liyakat sahibi dava arkadaşlarımızdan müteşekkil bir ekip kurmaya gayret ettik. Böyle hizmet geçmişi olan ve böyle ümit veren bir teşkilatla çalışacağım için onurluyum. Bizlere böyle değerli bir görev tevdi eden başta başkanım ve yönetimi olmak üzere, partimizin tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum. İşte İstanbul, İşte Sarıyer, işte ülkesine sevdalı olan AK Partinin inançlı teşkilatları. Önümüzdeki yol uzun. Azalmadan çoğalacağız. Bölünmeden bütünleşeceğiz. Yorulmadan koşacağız. Ey Sarıyer, ey İstanbul, ey Türkiye, sana söz veriyoruz. Her zaman bu teşkilat senin hizmetkarın kalacak. Senin için daha güçlü yarınlar inşa etmek için inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz.”