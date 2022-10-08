AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gençlerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İlk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a” etkinliğine katıldı. Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen buluşmaya gençler yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir Millet Bahçesinin içinde yer alan Millet Kıraathanesi'nde AK Parti'nin "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı katılarak gençlerle bir araya geldi. Çelik, Millet kıraathanesinin bahçesinde kurulan patlamış mısır standından gençlere patlamış mısır ikramında bulundu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşma yapan Çelik'in sözleri sürekli tezahüratlarla kesildi. Çelik, 2023 seçimlerine dair önemli mesajlar verirken muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamamasıyla ilgili olarak “ AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak adayımızı açıkladık. 6'lı masada ise bir türlü açıklayamıyorlar. Bence seçimden sonra adaylarını açıklayacaklar” dedi.

"AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mesele sayılardan ibaret değil. 18 yaşına olursun, 20 olursun, 40 olursun, 50 olursun, 60 olursun 70 olursun. Önemli olan gençliğin sahip olduğu duruştur. O da zorlukları gördüğü zaman yılmamak, engelleri gördüğü zaman korkmamak. Kendi inandığı şeyden taviz vermemek. Bu açıdan bakıldığında AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

“Cumhuriyet, en çok gençlerindir, en çok gençliğe aittir”

"İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" kampanyasının önemine değinen Çelik, "2023 yılında seçim gerçekleştireceğiz. Göz bebeğimiz olan Cumhuriyet'imiz yüzüncü yaşına basacak. Cumhuriyet yaş aldıkça gençleşiyor. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbalimizi gençlere emanet etti. Tabii ki Cumhuriyet, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak değeridir, hepimizin ortak geleceğini temsil ediyor. Ama Cumhuriyet, en çok gençlerindir, en çok gençliğe aittir” şeklinde konuştu.

Bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmalar insanımızın hayatını iyileştirmek, Türkiye'yi geçmişteki yüklerinden kurtarmak aynı zamanda da Türkiye'yi büyük bir yüzyıla hazırlamak içindi. Demokrasiyle, reformlarla, özgürlüklerle, vesayetle mücadeleyle büyük bir özgüven inşasıyla ortaya çıkan bu siyasi tablo en sonunda 2023'e erişti." dedi.

“Bunların işi, pusulayı bozmaktan ibaret”

Türkiye'nin büyümesinden ve eser siyasetinden yana tavır koyarak muhalefete gerekli dersi verdiğini söyleyen Çelik, "2023, gençlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek. Bunlar artık siyaset sahnesinden tamamen silinecekler.

Cumhurbaşkanımız, Yunanistan'a karşı, 'Mavi Vatan konusunda taviz vermeyiz. Sakın bir yanlış yapmayın' diyor Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine sahip çıkıyor. Bunlar hemen Yunanistan'ın tezini destekleyen bir tavır ortaya koyuyorlar. 'Mavi Vatan demek Türkiye'yi dünyada zor duruma düşürür' diyorlar. Türkiye'nin karşısında kim varsa ona destek vermeye kalkıyorlar. Bunların pusulası yok. Bunların bir istikameti yok. Bunların işi, pusulayı bozmaktan ibaret. Geçmişte bize bu SİHA'ları, İHA'ları yaptırmadılar. Bu Çanakkale Köprüsü gibi bu büyük eserleri engellediler" dedi.

“Bence seçimden sonra adaylarını açıklayacaklar”

Konuşmasında muhalefetin henüz adayını açıklamamış olmasını eleştiren Çelik, "Altılı masanın başardığı tek şey var. O da masayı dağıtmayı çok iyi biliyorlar. Sürekli olarak masayı dağıtıyorlar. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak adayımızı açıkladık. 6'lı masada ise bir türlü açıklayamıyorlar. Bence seçimden sonra adaylarını açıklayacaklar. Seçimden sonra duyacağız adaylarının kim olacağını." Şeklinde konuştu.