AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım'dan derneklere ziyaret

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'ndeki dernekleri ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Vatandaşları dinleyen Yıldırım, yöresel simgelerin sergilendiği derneğe hayran kaldı.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarına Adem Yavuz Mahallesi'nde devam etti. Mahallede vatandaşlarla buluşan Yıldırım, dernekleri ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Dernek ziyaretleri sırasında sıcak bir ilgi gören Yıldırım, ziyaret ettiği Coşkunlar Derneğindeki yöresel ve eski simgelerin bulunduğu köşeye ise hayran kaldı. Yıldırım'ın mahalledeki ziyaretleri gün boyunca sürdü.