AK Parti vekil adayları Behiye Eker ve Ebru Saraçoğlu işçilerle buluştu

Bölge Milletvekili Adayları Behiye Eker ve Ebru Saraçoğlu, Sancaktepe ve Ataşehir'de iş yerlerini etti. Çalışanlarla sohbet eden vekil adayları karanfil dağıttı.

Bölge Milletvekili Adayı Behiye Eker, Ataşehir'de işyerlerini ziyaret etti. İşletme sahipleriyle selamlaşan Eker, çalışanlarla sohbet etti. Eker, ilçe genelinde yürütülen faaliyetlere ve sektöre yönelik yürütülmesi planlanan projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Aynı gün çalışmalara Sancaktepe'de devam eden Bölge Milletvekili Adayı Ebru Saraçoğlu, tekstil atölyesine ziyarette bulundu. Çalışanlarla tek tek selamlaşan Saraçoğlu, işçilerin taleplerini dinledi, karanfil hediye etti. Seçim sürecinde destekçileri olacaklarını belirten tekstil personeli vekil adayı ile hatıra fotoğrafı çekildi.

“Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar”

Bölge Milletvekili Adayı Ebru Saraçoğlu, “Bugün tekstil sektöründe çalışan hem hanım kardeşlerimizi ziyaret ederek, burada çalışan diğer işçilerimizle beraber hemhal olduk, konuştuk, sohbet ettik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik, desteklerini istedik. Bugün çok verimli, güzel bir çalışma gerçekleşti. Vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımıza inanıyor, güveniyor. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar diyorlar. Sahada gördüğümüz kadarıyla ciddi bir teveccüh var. Vatandaşımızın sandıktaki ferasetiyle her şey ortaya çıkmış olacak. Ben ciddi bir oy oranıyla yeni Türkiye yüzyılına çıkacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.