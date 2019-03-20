AK Parti Zeytinburnu adayı Arısoy: "CHP'den bu memlekete hayır gelmez. Bunu herkese anlatmamız lazım”

Zeytinburnu'ndaki Muş hemşehri buluşmasında büyük bir coşkuyla karşılanan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, “CHP'den bu memlekete hayır gelmez. Bunu bütün herkese anlatmamız lazım” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala vatandaş temaslarına hız kattı. Zeytinburnu Spor Kulübü Tribün liderleri ve taraftarlarıyla bir araya geldi. Zeytinburnu Stadyumu'nun yeniden inşa yeniden edileceğini söyleyen Arısoy, “Stadyum yapılınca inşallah Zeytinburnu Spor Kulübü'nün de önü açılacak” dedi.

“Bunların içerisinde hiçbir CHP'li belediye yok”

Amatör spor kulüplerine verilen desteğin devam edeceğini aktaran belediye başkan adayı Ömer Arısoy, “Amatör spor kulüplerini buradayken de önemsiyorduk. Çocukluktan gençliğe geçişte bütün mahallelere dağılmış spor kulüplerimiz var. Bunlar büyük özveriyle yürüyen işler. Onlara destek sağlamamız lazım. Geçenlerde amatör spor kulüpleri birliğini topladık. Zeytinburnu Belediyesi İstanbul'da ilk 5'in içinde. Bunu başka bir siyasi partiye mensup amatör spor kulübü başkanı söyledi. Bunların içerisinde hiçbir CHP'li belediye yok. Biz hep söylüyoruz. Bir AK Partili belediyenin rakibi yine başka bir AK Partili belediyedir” dedi.

Arısoy, Çırpıcı Mahallesi'nde halkla buluştu. Elinde mikrofonla sokakları tek tek gezerek projelerini anlattı. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Sokakta oynayan çocuklarla beraber seçim şarkılarını söyledi.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde ‘Muş Hemşehri Buluşması' programına katılan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy büyük bir coşkuyla karşılandı. Programa Arısoy'un yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, AK Parti Kadın Kolları İl Teşkilat Başkanı Yeşil Aytulum, ilçe teşkilatı ve yüzlerce Muşlu vatandaş katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın gerçekleştirdiği konuşmada, 31 Mart' ta tekrar bir tarih yazılacağını ifade ederek “Halka hizmetkar olmak için varız. Emrinize amadeyiz” dedi.

Muşlu vatandaşlara hitap eden Arısoy, “Bu memlekete hizmeti biz yaptık. Yine biz yapacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. 31 Mart'ta bir rekor kıracağız ama bunun için hepimizin önümüzdeki 10 gün içinde tam bir seferberlik ilan etmesi lazım. Eşimizi, dostumuzu, komşumuzu mutlaka ikna etmemiz lazım. CHP'den bu memlekete hayır gelmez. Bunu bütün herkese anlatmamız lazım. Bu ne idüğü belirsiz ittifaktan bu memlekete hayır gelmez. Bunu anlatmanız lazım” dedi.