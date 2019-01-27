AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Elazığ Kömürhan Dayanışma Derneği'nin açılışına katıldı

Elazığ Kömürhan Dayanışma Derneği'nin açılışı, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ve MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban'ın katılımıyla Zeytinburnu'ndaki dernek binasında gerçekleştirildi.

Elazığ Dernekler Federasyonu'nun (ELFED) bünyesindeki Elazığ Kömürhan Dayanışma Derneği'nin açılışı Zeytinburnu'ndaki dernek binasında gerçekleştirildi. Açılışta davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekildi. Kurdele kesiminin ardından dualar okundu.

Açılışa, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ve MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban'ın yanı sıra ELFED Genel Başkanı Faik İçmeli, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtar adayları ve çok sayıda Elazığlı katıldı. Açılışa katılanlara Elazığ'a özgü yöresel lezzetler ikram edildi.

Programda Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. MHP Elazığ Adayı Bilal Çoban, 31 Mart yerel seçimlerinde başarılı olması halinde 1 milyon Elazığlının belediye başkanı olacağını ifade etti.

“Dua ve desteklerinizi bekliyoruz”

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy ise, “Zeytinburnu'nu büyük, huzurlu ve mutlu bir aile kabul ediyoruz. Bunların belki en küçük birimi aileler ama bir üstünde sivil toplum kuruluşları var. Zeytinburnu Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların büyük bir armoni içinde, büyük bir huzur içinde yaşadığı bir ilçemizdir. Sivil toplum kuruşları bu birlikteliğin önemli ayaklarından bir tanesidir. Bu vesileyle Kömürhan Derneği'nin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkesi kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinin ardından AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olduğunu belirten Arısoy, Elazığlılardan 31 Mart yerel seçimleri için dua ve destek istedi.

Arısoy, Elazığ Kömürhan Dayanışma Derneği açılışının ardından Çankırı Kıyısın Köyü Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ziyarette bulundu. Burada vatandaşlarla tek tek selamlaşan Arısoy, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.