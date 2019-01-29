AK Parti Zeytinburnu adayı Arısoy: "Engellilerin eli, kolu, ayağı olmaya devam edeceğiz”

Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneği'nde kadın seçmenlerle bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, engellilerle ilgili gelen soru üzerine, “Yeni dönemde de engellilerin eli, kolu, ayağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Gün içerisinde esnaf ziyaretlerini tamamlayan Arısoy, Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneğine de ziyarette bulundu. Dernekte kadın seçmenlerle buluşarak kendini tanıtan bir konuşma gerçekleştiren Arısoy, konuşmasının ardından kadınlardan gelen soruları yanıtladı.

‘Engellilerle alakalı projeniz var mı?' sorusunu cevaplayan Arısoy, “Engellilerle ilgili gerçekten sürekli uyanık tutmamız gereken bir bilince ihtiyaç var. 1999 yılından bu tarafa hem Zeytinburnu hem kamu kurumlarının tamamı engellilerle ilgili çok büyük mesafe kaydetti. Yeni dönemde de inşallah engellilerin eli, kolu, ayağı olmaya devam edeceğiz. Destek vermeye devam edeceğiz. Kapasitemizi geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Arısoy, toplantının ardından çocuklara kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.