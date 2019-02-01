AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, esnafla çocukluk anılarını paylaştı

31 Mart yerel seçimleri öncesinde vatandaşlarla ve esnafla sık sık bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, saha çalışmasına hız kesmeden devam ediyor. Arısoy, Seyitnizam Mahallesi esnafını dükkanlarında ziyaret etti. Çocukluk döneminde babasının bakkal dükkanında çalıştığını belirten Arısoy, esnaflık anılarını anlattı.

Esnaf ziyaretlerinin ardından sokakta vatandaşlarla sohbet eden Arısoy, soğuk kış günleri için atkı dağıttı. Arısoy, vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek cep telefonu numarasının yazılı olduğu kartvizitleri verdi.