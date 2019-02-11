AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy : “Kadınlara özel sportif yaşam merkezi hayal ediyoruz”

AK Parti Zeytinburnu İlçe Kadın Kolları'nın gerçekleştirdiği ‘Kadınlar Üretiyor' programına katılan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Mahremiyeti sağlanmış mekanlar üretip kadınlara özel sportif yaşam merkezi hayal ediyoruz” diye konuştu.

31 Mart yerel seçimleri öncesi saha çalışmasına hız kazandıran AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçe kadın kolları teşkilatının ‘Kadınlar Üretiyor' programına katıldı.

AK Parti Zeytinburnu İlçe Kadın Kolları teşkilatı el emeği, göz nuru hediyelik eşyaları ‘Kadınlar Üretiyor' konseptiyle üretmeye başladı. AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy eşi Hatice Arısoy ile düzenlenen programa katılarak kadınlarla birlikte el işi ürünler yaptı.

Kadınlara hitap eden Arısoy, “Bizim kariyer merkezimiz var. Kariyer merkezimizde iş verenlerimizden hanımlara özgü bir meslek talebi gelirse orada bir meslek edindirme programı yapacağız. Meslek edindirme kursu gibi değil de kısa dönemde bambu üretimi gibi olacak. İşverenler hanım personel isterse kurs açacağız” dedi.

Arısoy, “Önümüzdeki dönemde kadınlara özel spor mekanları açacağız. Belli saatlerde hocalar rehberliğinde yapılacak. Parklarda yeşile dokunmayacak şekilde pratik, 250 metrekarelik alanlar olacak. Görselleri de paylaşacağız. İnşallah bir yerden başlar, yeteri kadar yapabilirsek spor meselesini de sağlamış oluruz. Sadece yürüme değil mahremiyeti sağlanmış mekanlar üretip kadınlara özel sportif yaşam merkezi hayal ediyoruz”dedi.

Programda Hatice Arısoy, kadınlarla birlikte el işi ürünler hazırladı. AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy da kadınlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.