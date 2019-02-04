İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, kanser hastalarını unutmadı

AK Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle kanser hastalarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaretlerde bulundu. Hastane Başhekimliğinde karşılanan Arısoy, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle kemoterapi ünitesinde kanser hastalarıyla bir araya geldi. Kanser hastalarıyla sohbet eden Arısoy, acil şifa dileklerini iletti.


Arısoy, daha sonra yatan hastaları odasında ziyaret etti. Ziyarette, hasta yakınları ve hastane personeliyle hasbihal etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.