AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, tekstilcilere destek sözü verdi

Bunu gururla söylüyoruz” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Tekstil ve Sanayici İş Adamları Derneği'ne (ZETSİAD) ziyarette bulundu. Ziyaret, Türkiye'nin kadın temalı tek alışveriş merkezindeki ZETSİAD ofisinde gerçekleşti. İş adamlarıyla karşılıklı sohbet eden Arısoy, dua ve desteklerini istedi.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, konuşmasına kendini tanıtarak başlattı. Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcılığı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Arısoy, bu sefer Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olarak karşılarına geldiğini ifade etti. Arısoy, daha sonra iş adamlarından gelen soruları yanıtladı.

“Tekstil Zeytinburnu için ayrılmaz bir parçadır”

İş adamlarının ‘Tekstile destek verecek misiniz' sorusunu cevaplayan Arısoy, “Tekstil Zeytinburnu için ayrılmaz bir parçadır. Bunu gururla söylüyoruz. Bunu bir yük olarak görmüyoruz. Görmeyeceğiz. Aynı zamanda bu bizim gücümüz. Hayatın akışını kolaylaştırmak için karşılıklı birbirimizin sorunlarını konuşacağız. Belki biz vatandaşın temsilcisi olacağız. Burada iş adamlarımızın temsilcisi var. Konuşarak halledeceğiz. Konuşarak aşılmayacak hiçbir mesele yok. Bu uyumu sürdürmek niyetinde olduğumuzu söyleyeyim. İnşallah bunu sağlarız. Hiç endişeniz olmasın” dedi.

“Hızla ve çok sayıda otopark yapacağız”

Zeytinburnu'ndaki otopark sorununa değinen Arısoy, “Zeytinburnu'nda hızla otopark yapacağız. Hızla ve çok sayıda otopark yapacağız. Bu kolay değil. Büyük maliyetler istiyor. Kamu bunu yapacak. Başka çaresi yok. Arabadan adım atılamıyor. Otoparkları yapınca da insanlara arabalarını otoparka bırakma alışkanlığı kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Arısoy, iş adamlarıyla gerçekleştirilen kahvaltılı toplantının ardından alışveriş merkezinde bulunan mağazaları tek tek gezdi. Arısoy, mağaza çalışanlarına ve müşterilere karanfil dağıttı.

Gün içerisinde esnaf ziyaretlerini tamamlayan Arısoy, Veliefendi Mahallesi'nde kadın seçmenle buluştu. Kadınların istek ve önerilerini dinleyerek akıllarda kalan soruları yanıtladı.

Kadınlar, Arısoy'dan Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşım hattı istedi. Gerekli adımların şimdiden atıldığını belirten Arısoy, “Bu talebinizi anlattım. Bir ring planlanacak. O meseleyi takip ediyorum. İnşallah en kısa sürede hattı koyacağız. Bu hastane meselesi için büyük problemdi. Hepsini detaylarıyla anlattım. Büyükşehir bürokratlarının tamamı da vardı. İnşallah seçimden önce açmak nasip olur” dedi.

Arısoy, toplantının ardından çocuklara kitap dağıttı.