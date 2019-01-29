AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, “ Tramvay yolunu yer altına alacağız”

Zeytinburnu'nda mahalle esnafıyla kahvaltıda buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Önümüzdeki dönemde tramvay yolunu yer altına alacağız' dedi.

31 Mart Yerel seçimleri öncesinde ilçe esnafıyla sık sık bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahalle esnafıyla birlikte kahvaltı yaptı. AK Parti seçim irtibat bürosunda düzenlenen kahvaltı programında Arısoy'a AK Parti Zeytinburnu İlçe teşkilatı eşlik etti. Arısoy kahvaltının ardından mahalle esnafının sorularını yanıtlayarak 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

“15 yıllık hayalimizdi”

Esnafa hitap eden Arısoy, sözlerine kendini tanıtarak başladı. İlk kez seçim vaadi açıklayan Arısoy, “Tramvay yolu üstündeki mevcut üst geçit yetmiyor. Büyükşehir'e projeyi aldırdık. Mevcut üst geçidin özürlü erişimine uygun hale gelmesi lazım. Önümüzdeki dönemde tramvay yolunu yer altına alacağız inşallah. Bu bizim 15 yıllık hayalimizdi. Bunu açıklayacağız. Asıl bunun önündeki engel altından geçen isale hattaydı. İsale hattıyla yeni büyük bir tünel yapıldı. Hiçbir engel kalmadı. Önümüzdeki dönemde tramvay yolunu yer altına alıyoruz. Bunu ilk defa burada açıklamış oldum” diye konuştu.

Arısoy, kahvaltı programına gelemeyen esnafı dükkanlarında ziyaret etti. Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek atkı dağıttı.

Arısoy'un esnaf ziyaretleri Veliefendi Mahallesi'nde devam etti. Esnaftan dua ve destek talep etti. Bilgi Evlerinin kurucularından biri olan Arısoy, son olarak Veliefendi Bilgi Evi'nde öğrencilerle bir araya geldi.