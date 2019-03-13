AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy'dan kentsel dönüşüm açıklaması

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 58. Bulvar Caddesi'ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarını (İSMEK) ziyaret etti. Arısoy, kursiyerler ve öğretmenlerle sohbet etti. Bir kursiyerin pazar yerleri ile ilgili sorusunu yanıtlayan Arısoy, pazar kültürünü yaşatarak sabit kapalı pazar yerleri için çalışacağını ifade etti.

Ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katılan Arısoy, doktorlarla bir araya geldi. Arısoy, doktorluğun kutsal bir meslek olduğunu belirterek doktorların gününü kutladı.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, tıp bayramı etkinliğinin ardından Zeytinburnu Belediyesinin ilk Belediye Başkanı Muzaffer Çavuşoğlu'nun düzenlediği programda Rumelili vatandaşlarla buluştu. Bu zamana kadar hiçbir belediye başkan adayına destek vermediğini belirten Çavuşoğlu, “Ben kendisini tanıdım. Zeytinburnu'na çok iyi bir belediye başkanlığı yapacağına inanıyorum” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde AK Parti'den belediye meclis üyesi adayı Reşide Yüksel'in tanıtıldığı Orta Asyalı Hemşehri Buluşması programına katıldı. Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm konusuyla ilgili bir konuşma gerçekleştiren belediye başkan adayı Ömer Arısoy, “Önümüzdeki dönemde Zeytinburnumuzda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütün imkanlarını kullanarak yaşadığımız evlerin depreme daha dayanıklı hale getirilmesi konusunda bir seferberlik başlatacağız” dedi.