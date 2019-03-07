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AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy Regaip Kandili'nde 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Regaip Kandili vesilesiyle Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret etti.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Regaip Kandili vesilesiyle Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.


Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili olması vesilesiyle Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret eden Başkan Adayı Ömer Arısoy'a Cumhur İttifakı'nın Zeytinburnu ilçe başkanları eşlik etti. Ziyarette 15 Temmuz Şehitleri'nin kabirleri gezilirken, Mülk Suresi okunup dua edildi.


Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Mübarek 3 ayların başlangıcında Regaip Kandili'nde MHP Zeytinburnu İlçe Başkanımız ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımız ile birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi ziyaret ettik. Ruhlarına dualar okuduk. Allah milletimizi böyle saldırılardan korusun. Mekanları cennet olsun” dedi.

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