AK Parti Zeytinburnu Başkan Adayı Arısoy, Tüm Elazığlı İş adamları Derneği açılışına katıldı

Zeytinburnu'nda toplumun her kesimine ulaşmak isteyen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği'nin Zeytinburnu'ndaki merkez binasının açılışına katıldı. Arısoy'un yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Milletvekili Mustafa Ataş, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Elazığlı iş adamları açılışa katılan isimler arasındaydı. Yöresel lezzetlerin ikram edildiği törende AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Arısoy konuşmasında, “1993 yılından beri Zeytinburnu'nda oturan birisi olarak 15 yıllık belediye hizmetinden sonra Allah nasip etti, Kültür ve Turizm müsteşarlığı ve bakan yardımcılığı yaptım. Şimdi bizi var eden ilçemize hizmet etmek üzere cumhur ittifakının adayı olarak huzurlarınızdayım. Bu mekanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çıktığımız yolda dua ve desteklerinizi talep ediyorum” dedi.

Konuşmasında AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy'a yer veren AK Parti Milletvekili Mustafa Ataş, “Uzun yıllar belediyede hizmet etmiş Ömer Arısoy kardeşimiz içimizden biridir. Ben inanıyorum ki, burada bulunan dostlarımızın, kardeşlerimizin, hemşerilerimizin firesiz olarak Cumhur İttifakı'na destek vermek suretiyle Ömer Arısoy kardeşimiz burada bayrağı yeniden alıp Zeytinburnu'nda hizmetlere devam edecektir” diye konuştu.

Arısoy, Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği'ndeki açılışın ardından Midyat Ortaca Derneği'ne taziye ziyaretinde bulundu. Arısoy daha sonra Zeytinburnu'ndaki Trabzon Of-Hayrat -Yeniköy Kültür ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.