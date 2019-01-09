AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, 15 Temmuz gecesini anlattı

Arısoy,"Küçük oğlum ve hanımla birlikte çıktık. Ben Vatan Caddesi'ne gitmek istiyorum. Hanım, ‘Meydana gidelim' dedi. Meydan meydan dolaştık. Ondan sonraki günlerde hep meydanlarda olduk. Başka pozisyonlarda olunca bir irade kullanmak, bir mücadele başlatmak lazımdı. Kültür Bakanlığı'nda bu mücadeleyi yürütmek bize nasip oldu” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinin ardından AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olan Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalara mahalle teşkilatlarıyla tanışarak başladı. Gün içerisinde ziyaretlerini tamamlayan Arısoy, Kazlıçeşme ve Merkezefendi mahallelerinde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Zeytinburnu'nda sıkılmadık tek el bırakmamak için yola çıktıklarını ifade eden Arısoy, mahalle halkının temsilcileri olarak görülen teşkilat mensuplarının sorularını yanıtladı. Arısoy, teşkilat mensuplarından gelen '15 Temmuz'da neredeydiniz? Nasıl bir mücadele verdiniz' sorusuna FETÖ'cü hainlere karşı ailecek verdiği mücadeleyi anlatarak yanıt verdi.

“Arkadaşlar darbe var, geri püskürteceğiz”

Arısoy, “O gece Zeytinburnu'nda evdeydim. Gazeteye ‘boğaz tutuldu' diye bir haber düştü. Çok geçmeden mesajlar düşmeye başladı. Hala tüylerim diken diken oluyor. 15 dakikada mevzu anlaşıldı. Toplu Konut İdaresi daire başkanlarının ve üstünün olduğu bir grupta da yazışıyorlardı. ‘Arkadaşlar darbe var. Geri püskürteceğiz' diye yazmışım. Küçük oğlum ve hanımla birlikte çıktık. Ben Vatan Caddesi'ne gitmek istiyorum. Hanım, ‘Meydana gidelim' dedi. Meydan meydan dolaştık. Ondan sonraki günlerde hep meydanlarda olduk ” dedi.

“FETÖ'den uzak oldum”

Görev aldığı her konumda FETÖ'den uzak durduğunu Arısoy, “Burada, Zeytinburnu Belediyesi'nde ve öteden beri onlardan uzak oldum. Biz başka bir gelenekten geliyoruz. Bu gerçekten şükredilecek bir husustur. Sonraki haftalarda bir mücadelenin başlayacağı ortadaydı. Başka pozisyonlarda olunca bir irade kullanmak, bir mücadele başlatmak lazımdı. Kültür Bakanlığı'nda bu mücadeleyi yürütmek bize nasip oldu. Allah'a çok şükür ülkemiz büyük bir badireyi atlattı. Allah tekrarından korusun” dedi.