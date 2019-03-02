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AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı'nda hemşehrileriyle buluştu

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı’nda düzenlenen geleneksel pilav ve lokma ikramının yapıldığı programda Zeytinburnulularla aynı sofrayı paylaştı.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenen geleneksel pilav ve lokma ikramının yapıldığı programda Zeytinburnulularla aynı sofrayı paylaştı.


31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini sıklaştıran AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Arısoy, her hafta Perşembe günü düzenlenen geleneksel pilav ve lokma ikramı programında hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaştı. Ziyarette Arısoy'a, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat eşlik etti. AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, ikramın ardından vakfın başkanı Erdoğan Metin ve yönetim kuruluyla bir araya geldi.

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