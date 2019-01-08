AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy'dan Millet bahçesi ve Zeytinburnu Stadı açıklaması

AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, mahalle teşkilatlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda daha önceden projelendirmesi yapılan Zeytinburnu Stadı ve askeri lojmanın millet bahçesine dönüştürülmesi konularının takipçisi olacağını ifade etti.

AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri maratonuna mahalle teşkilatlarıyla tanışarak başladı. Gün içerisinde ziyaret ve kabullerini gerçekleştiren Arısoy, akşam saatlerinde Yenidoğan ve Gökalp mahallerinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Her gittiği mahallede sıcak bir sohbetle karşılaşan Arısoy, mahalle halkının temsilcileri olarak görülen teşkilat mensuplarını sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere emin adımlarla ilerlemek için teşkilat mensuplarının önerilerine kulak veren Arısoy, yol haritasına yeni notlar ekledi. Arısoy, toplantıların ardından mahalle esnafına ziyaretlerde bulundu.

Zeytinburnu Stadı'nın yerine yapılması planlanan kompleks hakkında konuşan Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi orada beklenmedik bir davayla karşılaştı. Bir mülkiyet davasıyla karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin de yüzme havuzu yıkılmıştı. Projesi çalışıldı. Otoparkıyla, yüzme havuzuyla, çok amaçlı salonlarıyla ve stadıyla iyi bir proje üretilecekti fakat bu dava süreci dolayısıyla orada bir inisiyatif başlatılamadı. Önümüzdeki dönemde bu hukuki süreç sonuçlanırsa Büyükşehir Belediyemize teklif de etmiştik. Projeyi büyükşehir yapmıştı. İnşallah orayı Zeytinburnu'nun gurur duyacağı bir kompleks haline getirmek bize nasip olacak. Bunun takipçisi olacağız ama hukuk süreci çoğu zaman istediğimiz gibi sonuçlanmıyor. Aldığım haberlere göre iyi gidiyor. Kesinleşirse bu projeyi gerçekleştirmek biz de istiyoruz” diye konuştu.

“O binaları tahliye etmek ve yeşil alan haline getirmek bize nasip olacak inşallah ”

Arısoy, Zeytinburnu'ndaki askeri lojmanın millet bahçesi yapılması projesinin 2014 yılında vaat edildiğini hatırlatarak, “Ben TOKİ'deyken de o projeyi takip ettik. Başkan, bu dönemde tamamlamak istiyordu fakat buradaki askeri lojmanların taşınacağı yerin inşaatı uzayınca onu boşaltmak bize nasip olacak inşallah. Orası millet bahçesi olacak. Bunu ilan ettik. Bir yeşil alan tahayyülümüz var. Bu böyle olacak. O projenin detayları var ama oranın bir finansman maliyeti var. Büyük bir kısmı yeşil alan olacak. Millet bahçesi haline gelecek. İnşallah, o binaları yıkmak ve yeşil alan haline getirmek bize nasip olacak” şeklinde konuştu.

“Seçildikten sonra bütün Zeytinburnu'nun belediye başkanı olacağız”

Arısoy, “Biz, Zeytinburnu'nda üç aşağı beş yukarı iki kişiden birinin oyunu alıyoruz. Herkese eşit ve adil olmak durumundayız. Bunun başka kurtarırı yok. Suistimal edenler olabilir. Bizim yöneticiler olarak görevimiz bunun daha sıkı takipçisi olmaktır. Sizin de, milletimizin de, vatandaşlarımızın da, hemşehrilerimizin de buna destek olması lazım. Çağrı merkezleriyle, yazılımların gelişmesiyle kişisel inisiyatif alanı azalıyor. Azalmak zorundadır. Ben sokağa çıktığımda herhangi bir kayırmacılıkla karşılaşmak istemiyorum. Seçildikten sonra bütün Zeytinburnu'nun belediye başkanı olacağız. Niyetimiz herkesin oyunu almak ama 50 artı 1 ile seçildik diyelim, seçildikten sonra herkesin belediye başkanıyım. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.