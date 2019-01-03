AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Down Sendromlu ‘İbo' ile kucaklaştı

AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Arısoy toplantılardan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevi oğlu olarak bilinen Zeytinburnu'nun sevilen simalarından Down Sendromlu İbrahim Ertepe ile kucaklaşarak engelliler adına destek istedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinin ardından AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olan Ömer Arısoy, yeni yılın başlamasıyla beraber ilçe teşkilatlarıyla buluştu. 31 Mart yerel seçimlerine kuvvetli bir saha çalışmasıyla başlamak isteyen Arısoy, kadın kolları ve gençlik kollarıyla bir araya geldi. İlçe başkanlığı binasında gerçekleşen toplantılar öncesinde Cumhurbaşkanının manevi oğlu olarak bilinen Zeytinburnu'nun sevilen isimlerinden İbrahim Ertepe de Başkan Adayı Arısoy'u karşılayarak desteğini ifade etti. Arısoy, İbrahim Ertepe ile kucaklaşarak engelliler adına destek istedi.

Arısoy toplantıların ardından yaptığı konuşmada, “ 31 Mart 2019'a kadar uzun bir maratona çıkacağız. Ona çıkmadan önce kendi içimizde birbirimizi görelim tanıyalım. Aklımızda bir soru varsa bunları paylaşalım, giderelim. Sonra hep birlikte bir teşkilat disiplini içerisinde sahaya inelim diye iki gündür buradayız” dedi.