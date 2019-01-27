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AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, gençlere karanfil dağıttı

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında gençlerle sık sık bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, bir kafede gençlere karanfil dağıtarak fikir alışverişinde bulundu.


31 Mart yerel seçimlerine giderken genç fikirlere danışan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçede bulunan bir kafede gençlerle bir araya geldi. Arısoy'a ziyarette AK Parti Zeytinburnu İlçe Teşkilatı eşlik etti. Kafedeki gençlere karanfil dağıtan Arısoy, herkesle tek tek sohbet etti. Arısoy, gençlerin Zeytinburnu ile ilgili sorularını yanıtlayarak fikir alışverişinde bulundu. Sohbetin ardından gençler, Arısoy ile özçekim yaptı.

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