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AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy mahalle muhtarlarıyla buluştu

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Arısoy hayalindeki Zeytinburnu'nu imar etmek için gerçekleştireceği çalışmaları anlattı.


Zeytinburnu'ndaki 13 mahallenin muhtarının katıldığı toplantı, Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Arısoy, toplantı öncesinde sosyal tesislerde bulunan vatandaşlarla selamlaştı.


Toplantı boyunca mahalle muhtarlarının istek ve önerilerini değerlendiren Arısoy, onlara Zeytinburnu'nda yapabileceklerinden söz etti. Toplantının ardından mahalle muhtarları, Arısoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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