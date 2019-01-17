AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'dan esnaf ziyareti

Arısoy'un görme engelli Mehmet Erdoğan'la hoş sohbeti yüzlerde tebessüm bıraktı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'nin Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy, mahalle teşkilatlarıyla gerçekleştirdiği toplantıların ardından saha çalışmalarına hız kazandırdı. İlçe esnafına ziyaretlerde bulunan Arısoy, gittiği her ortamda sıcak bir sohbetle karşılandı.

Arısoy'un görme engelli Mehmet Erdoğan ile sohbeti yüzlerde tebessüm oluşturdu. 11 senedir görme kaybı olan Erdoğan, Cumhurbaşkanı'na duyduğu sevgiyi ifade ederken yerel seçimlerde Arısoy'u destekleyeceğini dile getirdi.

Yaklaşık 25 senedir kasaplardan aldığı kemiklerle sokak hayvanlarını besleyen Ali Dinç, Arısoy'a kendi hikayesinden bahsetti. İlçede yaşayan her sokak hayvanının Zeytinburnu nüfusu içerisinde yeri olduğunu belirten Arısoy, kendisinin de o anlara tanıklık etmek istediği söyledi.

Arısoy, ziyaretlerde esnafın genel durumuyla ilgili bilgi alarak yerel seçimlere doğru, yol haritasına yeni notlar ekledi.