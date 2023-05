AK Partili aday Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda esnaf ile bir araya geldi

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Adem Yıldırım, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda esnaf ile bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Yıldırım, “Otogar ile ilgili de İBB'ye çok büyük eleştiriler var. Buradaki işletme metodunun değişmesi buradaki işletmecileri ciddi probleme sokmuş durumda. Bir an evvel bunun düzeltilmesini istiyorlar” diye konuştu.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2'nci bölgeden milletvekili adayı Adem Yıldırım, çalışmalarına Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda devam etti. Yıldırım, bir seyahat firmasının yöneticileriyle bir araya geldikten sonra otogar esnafının sorunlarını dinledi. Daha sonra Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nu (TOFED) ziyaret ederek 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi. Yıldırım, ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Sandık gelse de artık mührümüzü bassak diyorlar”

İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Adem Yıldırım, “Otogar, insanlarımızla devamlı hemhal olunan bir yer. Hangi memleketten olursa olsun, herkesin yolunun düştüğü bir yer burası. İstanbul'un tüm Türkiye'ye dağıldığı bir yer. Neredeyse, her ilin ve ilçenin bir firması ve seyahati var. Otogardaki gerek firma sahiplerinden gerek yolculardan gerekse de insanlarımızın yaklaşımından artık insanların karar verdiğini gördük. Sandık gelse de artık mührümüzü bassak diyorlar. Bu memleketi biz böldürtmeyeceğiz. Bu memleketin birliğine, diriliğine zarar gelmesini asla istemiyoruz. Bunun için istikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Buna oy vereceğiz, bunu oylayacağız. Mesele, parti meselesi olmaktan çıktı. Mesele artık memleket ve vatan meselesi haline geldi” dedi.

“Millet İttifakı'nın Muharrem İnce'ye dönük tehditlerini çok iyi biliyorlar”

Yıldırım konuşmasının devamında, “Oyunun büyük olduğunu onlar da gördü. Bir demokratik yarışta, Cumhurbaşkanı adayı olan birisinin adaylıktan çektirilmek zorunda kalması ve çekilmesi hususunda da vatandaşlar gerçekten tepkili. Bunu kimin yaptığını ve yaptırdığını çok iyi biliyorlar. Arkasındaki gücü çok iyi biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partililerin ve Millet İttifakı'nın Muharrem İnce'ye dönük tehditlerini çok iyi biliyorlar. Vatandaş, bu sürecinde hesabını 14 Mayıs'ta sandıkta soracak” şeklinde konuştu.

“Bir an evvel bunun düzeltilmesini istiyorlar”

Otogar esnafının sorunları hakkında konuşan Yıldırım, “Otogar ile ilgili de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok büyük eleştiriler var. Buradaki işletme metodunun değişmesi buradaki işletmecileri ciddi probleme sokmuş durumda. Bir an evvel bunun düzeltilmesini istiyorlar. Park sürelerinden tutun da, işletme mantığında başkalarına peşkeş çekilmesine varıncaya kadar her konuda ciddi eleştiriler var. ‘Bir an evvel gelin hem 14 Mayıs'ta hükümeti size verelim, Cumhurbaşkanımız devam etsin. 2024'te İBB'yi tekrar alın da otogar eski şaşaalı dönemine yeniden dönsün' diye serzenişte bulunan burada arkadaşlarımız var. ‘Biz AK Parti ve cumhurbaşkanına oyumuzu verip istikrarın sürmesini istiyoruz' diyorlar” ifadelerini kullandı.