AK Parti'li Çelik: "Bütün milletimizi oy vermeye davet ediyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli'de iş yerlerini ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek 28 Mayıs'ta desteklerini istedi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmalarına Sultanbeyli'de devam eden AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Tekstil ve Cam fabrikalarını ziyarette bulundu. Çalışanlarla tek tek selamlaşan Çelik, işçilerin taleplerini dinleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Seçim sürecinde destekçileri olacaklarını belirten tekstil personeli milletvekili ile hatıra fotoğrafı çekildi.

“Yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçtireceğiz”

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Yahya Çelik, "Bütün milletimizi oy vermeye davet ediyoruz. Milletimizin teveccühüyle 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçtireceğiz” dedi.