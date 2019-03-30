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AK Partili gençlerden Beykozlu gençlere pastalı sürpriz

AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları üyesi gençler, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerin evlerine giderek pastayla sürpriz yaptı.

Sürprizi görünce şaşıran gençler, seçimlerde oy sözü verdi.


31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalar sürerken AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığının verdiği büyük destekle, mahalleler ve köyler karış karış geçildi. Her kapıyı tek tek çalarak vatandaşlarla sohbet eden ve onlara projelerden bahseden partililer, Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'ı da bir an olsun yalnız bırakmadı.



Partili gençlerden vatandaşlara pastalı sürpriz


Bu kapsamda AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları Furkan Çeliker ve partili gençler, seçimlerde ilk kez oy kullanacak vatandaşlara muhteşem bir sürpriz hazırladı. Belirli günlerde toplanan gençler, pasta alarak gençlerin yanına evine gitti. Pastanın mumlarını yakarak kapıyı çalan gençler, sürpriz yaptı. Pastayı görünce şaşıran gençler bir anlık şaşırdıktan sonra partililerle sohbet etti ve seçimlerde oy sözü istedi.

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