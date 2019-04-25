AK Parti'li Göksu: “İBB'de bağımlılıkla mücadele daire başkanlığı teklifi vereceğiz”

İSTANBUL (İHA) – AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, İBB'de Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığının kurulmasını teklif edeceklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantılarının 3. birleşimi Saraçhane belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı. Toplantıda, uyuşturucuyla mücadele isminin Sosyal Hizmetler Komisyonu'na eklenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği için ortak çalışılması konusunda fikir birliğine varıldı. AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti'nin Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu'nun kurulmasına karşı çıktığı algısının oluşturulmaya çalışılmasının üzerine İBB Meclis toplantısında bir açıklama yaptı. İBB'de Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı'nın kurulmasını teklif edeceklerini açıklayan Göksu, “İBB bu konuda Yeşilay ile birlikte önemli çalışmalar yapmıştır. İstanbul'da değil, belki Türkiye ve dünyada örnek olabilecek Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beykoz'da rehabilitasyon merkezleri projeleri var. Büyükşehir Belediyesi, gerçekten bu konularda ciddi projeler yürütüyor. Bunu söylerken, şunu ifade etmem gerekiyor: Bağımlılık sadece ve sadece uyuşturucudan devam eden bir problem değildir. Mutlak suretle gerek yerel yönetimler gerekse merkezi hükümetimize düşen tarihi sorumlulukları vardır. Bu konuda büyük emek ortaya koyarak gayret göstermek zorundayız. Ancak bağımlılık dediğimizde alkol, tütün ve hele hele çağımızın getirmiş olduğu önemli problemlerden biri olan dijital de bağımlılıktır. İBB'de Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığının kurulmasını teklif edeceğiz. İkincisi, bugün var olan 23 ihtisas komisyonumuzdan 'Sosyal Hizmet Komisyonumuzun' adının, 'Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Hizmetler Komisyonu' olarak değiştirilmesini önümüzdeki ay meclise getirip karara bağlayacağız” dedi.